"Не молчите". Иван Дорн призвал российских коллег не участвовать в войне РФ против Украины

"Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу. Я также обращаюсь к своим российским коллегам, у которых есть своя аудитория. Пожалуйста, скажите, передайте ей, что нам никто не нужен. Что Украина – независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите", – написал он.

Артист завершил пост на украинском языке: "Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька".

Дорн также обнародовал свое обращение на английском языке.