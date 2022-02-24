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24 февраля, 2022
 
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"Не молчите". Иван Дорн призвал российских коллег не участвовать в войне РФ против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорн: Сегодня моя страна проснулась от взрывов
Дорн: Сегодня моя страна проснулась от взрывов
Фото: dorn_ivan / Instagram

Украинский певец Иван Дорн 24 февраля разместил в Instagram обращение, в котором призвал своих российских коллег и поклонников повлиять на то, чтобы остановить военную агрессию РФ против Украины.

"Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу. Я также обращаюсь к своим российским коллегам, у которых есть своя аудитория. Пожалуйста, скажите, передайте ей, что нам никто не нужен. Что Украина – независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите", – написал он.

Артист завершил пост на украинском языке: "Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька".

Дорн также обнародовал свое обращение на английском языке.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.

В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.

Теги: Россия, война, Иван Дорн, вторжение, российская агрессия
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