"Остановите Путина. Неужели будете молчать?" Украинский блогер Дурнев обратился к россиянам и белорусам

"Танки, ракеты, вертолеты, бронетехника и люди из РФ и Беларуси сегодня пересекли границу нашей страны. Они прямо сейчас убивают наших солдат и наших мирных жителей. Я обращаюсь к россиянам и белорусам: остановите Путина. Вы молчали когда разорвали Болотную, когда убили [оппозиционного политика Бориса] Немцова, когда кадыровцы хватали ваших же людей и увозили в Чечню, когда посадили и пытали [оппозиционного политика Алексея] Навального только за то, что он показал их дворцы. Неужели вы и сейчас будете молчать? Вы же называли нас братьями. Или молчание – знак согласия?" – написал Дурнев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.