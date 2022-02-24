"Остановите Путина. Неужели будете молчать?" Украинский блогер Дурнев обратился к россиянам и белорусам

"Танки, ракеты, вертолеты, бронетехника и люди из РФ и Беларуси сегодня пересекли границу нашей страны. Они прямо сейчас убивают наших солдат и наших мирных жителей. Я обращаюсь к россиянам и белорусам: остановите Путина. Вы молчали когда разорвали Болотную, когда убили [оппозиционного политика Бориса] Немцова, когда кадыровцы хватали ваших же людей и увозили в Чечню, когда посадили и пытали [оппозиционного политика Алексея] Навального только за то, что он показал их дворцы. Неужели вы и сейчас будете молчать? Вы же называли нас братьями. Или молчание – знак согласия?" – написал Дурнев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Дурнев (@aleksey_durnev)