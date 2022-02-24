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24 февраля, 2022
 
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Суханов – российским матерям: Ваше молчание преступно! Опомнитесь, потому что в гробах вам привезут ваших детей!

Суханов: Хочу обратиться к матерям тех, кто сегодня по преступному приказу открыл огонь по чужой земле не верьте, что вам говорит режим вашей страны
Суханов: Хочу обратиться к матерям тех, кто сегодня по преступному приказу открыл огонь по чужой земле – не верьте, что вам говорит режим вашей страны
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов 24 февраля в Instagram обратился к российским матерям, чьи дети по приказу президента страны-агрессора РФ Владимир Путина вторглись в Украину.

"Путин начал войну! Не верьте российским СМИ – там ложь! Я живу в Украине, на которую сегодня напала российская армия. Хочу обратиться к каждому из вас и к матерям тех, кто сегодня по преступному приказу открыл огонь по чужой земле – не верьте, что вам говорит режим вашей страны! Опомнитесь и передайте всем – действиями ваших детей Путин совершает преступление против Украины: мирных жителей, в том числе детей, стариков, открыто и свободно говорящих, в частности, на русском языке! У нас уже есть первые жертвы, убитые вашими военными", – написал он.

Обращаясь к матерям российских агрессоров, Суханов назвал их детей преступниками.

"Каждый из родителей российских боевиков, позволяя своим детям участвовать в этой бойне, становится таким же преступником, убийцей! Украинские солдаты защищают свою страну! Ваши дети творят черное! Проснитесь и поймите – с каждой минутой, с каждым днем этой войны вы становитесь изгоями в мире. А "мясом" ваши дети стали в головах кремлевского режима уже давно! Прекратите бояться! Остановите гадину! Ваше молчание и нежелание протрезветь от путинской пропаганды и имперской шизофрении – преступно! Опомнитесь, потому что в гробах вам привезут ваших детей! Вы размениваете их жизни на его кровавые игры, порожденные паранойей", – подытожил ведущий.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным ВСУ, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили с семь российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ. 

По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе. 

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Алексей Суханов
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