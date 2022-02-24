Суханов – российским матерям: Ваше молчание преступно! Опомнитесь, потому что в гробах вам привезут ваших детей!

Суханов: Хочу обратиться к матерям тех, кто сегодня по преступному приказу открыл огонь по чужой земле – не верьте, что вам говорит режим вашей страны Фото: suhanov.official / Instagram

"Путин начал войну! Не верьте российским СМИ – там ложь! Я живу в Украине, на которую сегодня напала российская армия. Хочу обратиться к каждому из вас и к матерям тех, кто сегодня по преступному приказу открыл огонь по чужой земле – не верьте, что вам говорит режим вашей страны! Опомнитесь и передайте всем – действиями ваших детей Путин совершает преступление против Украины: мирных жителей, в том числе детей, стариков, открыто и свободно говорящих, в частности, на русском языке! У нас уже есть первые жертвы, убитые вашими военными", – написал он.

Обращаясь к матерям российских агрессоров, Суханов назвал их детей преступниками.

"Каждый из родителей российских боевиков, позволяя своим детям участвовать в этой бойне, становится таким же преступником, убийцей! Украинские солдаты защищают свою страну! Ваши дети творят черное! Проснитесь и поймите – с каждой минутой, с каждым днем этой войны вы становитесь изгоями в мире. А "мясом" ваши дети стали в головах кремлевского режима уже давно! Прекратите бояться! Остановите гадину! Ваше молчание и нежелание протрезветь от путинской пропаганды и имперской шизофрении – преступно! Опомнитесь, потому что в гробах вам привезут ваших детей! Вы размениваете их жизни на его кровавые игры, порожденные паранойей", – подытожил ведущий.