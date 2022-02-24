Бульвар Шоубиз
 
24 февраля, 2022
 
Новости

Украинский блогер Рамина Эсхакзай – россиянам: Выходите на митинги. Не молчите. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну

Эсхакзай жителям РФ: Посты и Stories это хорошо, но вам нужно действовать.
Эсхакзай – жителям РФ: Посты и Stories – это хорошо, но вам нужно действовать.
Фото: raminalalala / Instagram

Украинский блогер Рамина Эскахзай 24 февраля, в день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину прокомментировала публикацию российской журналистки Ксении Собчак, в которой она заявила, что россияне еще много лет будут расхлебывать последствия развязанной президентом их страны Владимиром Путиным.

"Люди, выходите на митинги у себя в российских городах. Не молчите. Президент – слуга народа, а не наоборот. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну. Хватит молчать. Посты и Stories – это хорошо, но вам нужно действовать", – написала украинский блогер.

В настоящее время ее комментарий недоступен для просмотра. Редакция интернет-издания "ГОРДОН" публикует его скриншот.

Скриншот: raminalalala / Instagram
Скриншот: raminalalala / Instagram

Контекст:


Россия начала вторжение в Украину. Онлайн-репортаж

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам и военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. 

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение.

По данным ВСУ на 8.46, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ. 

По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе. 

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".

Теги: Россия, война, агрессия, вторжение, Рамина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Россия начала вторжение в Украину. Онлайн-репортаж
Россия начала вторжение в Украину. Онлайн-репортаж
Алина ГРЕЧАНАЯ
  "Война лишит гарантий всех. Наступая, вы будете видеть наши лица". Полный текст обращения Зеленского к россиянам
  "Война лишит гарантий всех. Наступая, вы будете видеть наши лица". Полный текст обращения Зеленского к россиянам
Алина ГРЕЧАНАЯ
Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное
Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Позор". Максим Виторган высказался о нападении РФ на Украину
"Позор". Максим Виторган высказался о нападении РФ на Украину
Украинский блогер Рамина Эсхакзай – россиянам: Выходите на митинги. Не молчите. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну
Украинский блогер Рамина Эсхакзай – россиянам: Выходите на митинги. Не молчите. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну
"Найди в себе силы решать конфликты без войны!" 44-летняя российская телеведущая Чехова высказалась на фоне прямой агрессии РФ в Украине
"Найди в себе силы решать конфликты без войны!" 44-летняя российская телеведущая Чехова высказалась на фоне прямой агрессии РФ в Украине
Собчак: Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня
Собчак: Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня
"Ну что, все еще думаем, что несем мир и независимость на Донбасс?" Макаревич отреагировал на прямую агрессию РФ в Украине
"Ну что, все еще думаем, что несем мир и независимость на Донбасс?" Макаревич отреагировал на прямую агрессию РФ в Украине
"Путин начал войну с моей страной". Никитюк обратилась к своим подписчикам из РФ
"Путин начал войну с моей страной". Никитюк обратилась к своим подписчикам из РФ
Валерий Меладзе: Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. Я умоляю прекратить
Валерий Меладзе: Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. Я умоляю прекратить
Жена Макаревича: Если в ближайшее время услышу от кого-то про "братские народы", мне захочется этого человека ударить
Жена Макаревича: Если в ближайшее время услышу от кого-то про "братские народы", мне захочется этого человека ударить
"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ". Украинские спортсмены отреагировали на признание Путиным "ЛДНР" и агрессию РФ в Украине
"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ". Украинские спортсмены отреагировали на признание Путиным "ЛДНР" и агрессию РФ в Украине
"С пяти утра на связи с родными. Как это возможно?" Строящая карьеру в РФ Loboda отреагировала на полномасштабное вторжение России в Украину
"С пяти утра на связи с родными. Как это возможно?" Строящая карьеру в РФ Loboda отреагировала на полномасштабное вторжение России в Украину
"Нам стыдно, что наше государство ведет себя, как зарвавшийся гопник". Российская группа "Порнофильмы" выступила с открытым письмом
"Нам стыдно, что наше государство ведет себя, как зарвавшийся гопник". Российская группа "Порнофильмы" выступила с открытым письмом
"Путин допустил серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом". Стивен Кинг прокомментировал агрессию РФ в Украине
"Путин допустил серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом". Стивен Кинг прокомментировал агрессию РФ в Украине
Скандальный нацотбор на "Евровидение 2022". Полиция открыла уголовное производство из-за поддельной справки Паш
Скандальный нацотбор на "Евровидение 2022". Полиция открыла уголовное производство из-за поддельной справки Паш
"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом
"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом
  "Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом
  "Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом
  "Простой рецепт, а выглядит на миллион". Кулинарный блогер показала, как приготовить трубочки с начинкой
  "Простой рецепт, а выглядит на миллион". Кулинарный блогер показала, как приготовить трубочки с начинкой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS