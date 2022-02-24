Украинский блогер Рамина Эсхакзай – россиянам: Выходите на митинги. Не молчите. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну

Эсхакзай – жителям РФ: Посты и Stories – это хорошо, но вам нужно действовать. Фото: raminalalala / Instagram

"Люди, выходите на митинги у себя в российских городах. Не молчите. Президент – слуга народа, а не наоборот. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну. Хватит молчать. Посты и Stories – это хорошо, но вам нужно действовать", – написала украинский блогер.

В настоящее время ее комментарий недоступен для просмотра. Редакция интернет-издания "ГОРДОН" публикует его скриншот.