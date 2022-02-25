"Не могу вас развлекать, пока на Украину падают российские ракеты и гибнут люди". Oxxxymiron отменил концерты в Москве и Питере из-за войны

"Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление", – заявил он.

По словам певца, войны в Ираке, Афганистане, бомбежки Белграда не могут оправдать происходящее в Украине.

"Мы должны пытаться быть лучше, а не использовать ошибки и преступления, которые другие совершали в прошлом, для того, чтобы оправдать ошибки и преступления, которые мы совершаем сегодня. И как бы нам ни объясняли, что это не агрессия, а защита, но Украина не вторглась на территорию России – это Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство", – отметил российский рэпер.

Проводя аналогию с войной, которую США развязали во Вьетнаме, певец заявил, что в Америке сформировалось "мощнейшее антивоенное движение".

"И конечно, такое движение нужно нам сейчас – особенно учитывая, что речь идет о народе, который нам максимально близок, – подчеркнул он. – Я кучу раз выступал в Украине с концертами. Нас всегда очень тепло и мегагостеприимно встречали. Я очень люблю эту страну, и то, что происходит сейчас, – это огромная боль для меня, для всех моих друзей и для всех, кого я знаю в России".

После этого артист обратился к зрителям, которые купили билеты на его концерты в Москве и Санкт-Петербурге, с заявлением об отмене этих выступлений.

"Я не могу вас развлекать, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро и пока гибнут люди. Вообще я сейчас не в состоянии молчать. Я знаю, что большинство жителей России против этой войны. И я уверен, что чем больше людей будет говорить о своем реальном отношении к ней, тем быстрее мы сможем остановить этот кошмар", – подытожил он.