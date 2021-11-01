  Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет

Марк – главный герой второго и на данный момент последнего альбома рэпера "Горгород". Он презентовал его в 2015 году.

В ролике артист рассказывает свою историю и описывает нюансы взаимоотношений с другими российскими рэперами, в частности с рэпером Жиганом (Романом Чумаковым).

В клип вошли кадры из личного архива артиста. Рэпер отметил, что должен был показать это видео еще 10 лет назад, и назвал его компроматом, которого стеснялся. В ролике запечатлено, как Oxxxymiron, стоя на коленях, просит прощения у Жигана.

ВИДЕО

Видео: oxxxymironofficial / YouTube