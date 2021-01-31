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Российская полиция отпустила рэпера Oxxxymiron. Его задерживали в день рождения за поддержку Навального

Российского рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) на выходе из здания полиции, куда его доставили после задержания на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, знакомые поздравили с днем рождения.

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Рэперу исполнилось 36 лет
Рэперу исполнилось 36 лет
Фото: norimyxxxo / Instagram

Российского рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров), задержанного 31 января в Санкт-Петербурге на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, отпустили. Видео, на котором запечатлен выход рэпера, опубликовали в Instagram пользователя "news_russia27".

На выходе из здания полиции музыканта встретили знакомые, поздравляя его с днем рождения.

Oxxxymiron был задержан в свой день рождения. "Мне исполнилось 36 лет. Я себе желаю меньше убегать от своих страхов в новом году", – сказал он, объяснив, что требует освобождения политзаключенных.

На акциях 31 января в разных городах РФ задержали более 3 тыс. протестующих. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Теги: Россия, оппозиция, протесты, полиция, Санкт-Петербург, митинг, политзаключенные, задержание, акция, рэпер, музыкант
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