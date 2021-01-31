В РФ на протестах в поддержку Навального силовики проводят задержания. Фоторепортаж

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"ОВД-Инфо" сообщает, что на митингах во Владивостоке к задержанным применили травматическое оружие и электрошокеры. Кроме того, задержанных по неарестной статье о нарушении правил участия в акции не выпускают из отделения полиции.