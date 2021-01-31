ГОРДОН
 
 
События

В РФ на протестах в поддержку Навального силовики проводят задержания. Фоторепортаж

Сегодня 14.06
31 января в российских городах проходят акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" сообщил в Telegram о 2119 задержанных. На митингах во Владивостоке к задержанным применили травматическое оружие и электрошокеры. Фоторепортаж действий силовиков в Москве опубликовало информационное агентство EPA.
Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, Москва, митинг, задержание, силовики
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

МИР, ПОЛИТИКА, События, LIVE
В России проходят акции в поддержку Навального. Видеотрансляция
Сегодня 13.44  
31 января по всей России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. К 13.30 известно о задержании более 1600 человек, среди них и жена политика Юлия. Телеканал "Дождь" в прямом эфире следит за акциями.
Oxxxymiron: Я себе желаю меньше убегать от своих страхов в новом году
МИР
В Санкт-Петербурге на акции в поддержку Навального задержали рэпера Oxxxymiron
Сегодня 13.38
Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) вышел на акцию протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в день своего рождения. Рэперу исполнилось 36 лет.
Навальную увезли в автозаке
МИР, ПОЛИТИКА
Жену Навального задержали на акции протеста
Сегодня 13.38
31 января по всей России проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его жену Юлию уже задержали.
По всей России задержали уже 1500 человек
МИР
Стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером. СМИ пишут о жестких задержаниях во Владивостоке
Сегодня 13.25
"ОВД-Инфо" сообщает, что на митингах во Владивостоке к задержанным применили травматическое оружие и электрошокеры. Кроме того, задержанных по неарестной статье о нарушении правил участия в акции не выпускают из отделения полиции.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В России начались новые протесты в поддержку Навального. Задержаны свыше 2 тыс. человек. Онлайн-репортаж
В России начались новые протесты в поддержку Навального. Задержаны свыше 2 тыс. человек. Онлайн-репортаж G
Наталия ДВАЛИ
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине G
Наталия ДВАЛИ
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS