В РФ на протестах в поддержку Навального силовики проводят задержания. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
31 января в российских городах проходят акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" сообщил
в Telegram о 2119 задержанных. На митингах во Владивостоке к задержанным применили травматическое оружие
и электрошокеры. Фоторепортаж действий силовиков в Москве опубликовало информационное агентство EPA
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