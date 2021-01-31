Стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером. СМИ пишут о жестких задержаниях во Владивостоке

"ОВД-Инфо" сообщает, что на митингах во Владивостоке к задержанным применили травматическое оружие и электрошокеры. Кроме того, задержанных по неарестной статье о нарушении правил участия в акции не выпускают из отделения полиции.

Во Владивостоке одного из участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального силовик ранил из травматического оружия. Об этом пострадавший сообщил "ОВД-Инфо".

Еще один задержанный рассказал, что к другому митингующему в автозаке применяли электрошокер, выкручивали ему руки, а во время досмотра заставляли стоять "звездой" у машины и не давали опустить руки, били по руке.

Юристы задержанных сообщили, что никого из тех, кого задержали по неарестной статье о нарушении правил участия в акции, не выпускают из отделения полиции. Их отправляют на "опрос" по уголовному делу "о перекрытии дорог" во время акции 23 января.

Сегодня по всей России проходят новые акции в поддержку Навального. По состоянию на 13.20 известно о более 1500 задержанных.

Предыдущие акции прошли 23 января. В штабе Навального заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.