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24 февраля, 2022
 
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Шон Пенн прибыл в Киев. Режиссер-документалист снимет фильм о войне, которую РФ объявила Украине

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В Киеве Пенн посетил пресс-брифинг советника руководителя Офиса президента Подоляка
В Киеве Пенн посетил пресс-брифинг советника руководителя Офиса президента Подоляка
Фото предоставлено Офисом президента Украины

В Киев 24 февраля, в день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, прибыл американский актер и кинорежиссер, лауреат премий "Оскар" Шон Пенн. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили в Офисе президента Украины.

Режиссер-документалист Пенн зафиксирует происходящие в Украине события, чтобы донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

В Киеве актер посетил Офис президента, пресс-брифинг советника руководителя офиса главы государства Михаила Подоляка и вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

В ноябре 2021 года Пенн уже приезжал в Украину, собирая материал для документального фильма.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Украинский президент Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах

Западные страны обещали ввести против РФ строгие санкции в случае нападения на Украину. В частности, Великобритания вводит санкции против банка ВТБ, "Аэрофлота" и не исключает отключение РФ от SWIFT. 

Теги: Украина, война, агрессия, вторжение, Шон Пенн, Офис президента Украины
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