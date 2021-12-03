Пенн после визита в Украину засветился на благотворительном вечере в Майами в компании экс-супруга Лопес. Фото

"Для нас было честью, что так много уважаемых гостей приехали и поддержали нашу глобальную работу по спасению жизней", – говорится в публикации.

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Среди гостей мероприятия также была бразильская певица Анитта. Она на своей странице в Instagram поделилась снимками, которые были сделаны во время благотворительного вечера.

На одном фото она запечатлена с Пенном, а на другом – с бывшим мужем американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес Марком Энтони.

"Делюсь любовь и поддержкой", – написала Анитта.

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