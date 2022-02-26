В Гостомеле российский спецназ захватил воинскую часть, солдаты переодеваются в форму Нацгвардии – нардеп

"В Гостомеле российский спецназ захватил часть 3017. Надевают форму Нацгвардии, единственное – говорят на русском, – написала нардеп. – Поступает информация, что сегодня с самого утра в разных местах Киевской, Житомирской, Черкасской областей высаживаются из вертолетов группы российских диверсантов, которые переодеваются в форму Вооруженных сил Украины и продвигаются в сторону Киева".

По мнению Федины, "именно так реализуется вчерашний призыв пуйла (имеется в виду президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") к украинским военным "брать власть в свои руки".

Нардеп призвала военнослужащих ВСУ, теробороны, а также правоохранителей общаться исключительно на украинском языке, чтобы обнаружить врагов, – "не важно, насколько он будет верным и грамотным".

Путин 25 февраля на заседании Совета безопасности РФ призвал украинских военнослужащих "брать власть в свои руки", так как РФ с ними "будет легче договориться", сообщается на сайте Кремля.