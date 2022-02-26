В Гостомеле российский спецназ захватил воинскую часть, солдаты переодеваются в форму Нацгвардии – нардеп

"В Гостомеле российский спецназ захватил часть 3017. Надевают форму Нацгвардии, единственное – говорят на русском, – написала нардеп. – Поступает информация, что сегодня с самого утра в разных местах Киевской, Житомирской, Черкасской областей высаживаются из вертолетов группы российских диверсантов, которые переодеваются в форму Вооруженных сил Украины и продвигаются в сторону Киева".
По мнению Федины, "именно так реализуется вчерашний призыв пуйла (имеется в виду президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") к украинским военным "брать власть в свои руки".
Нардеп призвала военнослужащих ВСУ, теробороны, а также правоохранителей общаться исключительно на украинском языке, чтобы обнаружить врагов, – "не важно, насколько он будет верным и грамотным".
Путин 25 февраля на заседании Совета безопасности РФ призвал украинских военнослужащих "брать власть в свои руки", так как РФ с ними "будет легче договориться", сообщается на сайте Кремля.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Вечером 25 февраля Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день. Утром в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), сообщил 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.