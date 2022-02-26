На трассе Киев – Житомир взорвали мост в районе села Стоянка

"Мост возле Стоянки взорван. Проехать из Киева в Житомир невозможно", – написал Гончаренко.

Видео разрушенного моста опубликовано в YouTube Житомир.info.

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Видео: Житомир.info | Новости Житомира / YouTube

Как сообщил пресс-центр МВД Украины в Facebook, также взорван мост на границе Киевской и Житомирской областей на трасе М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

В результате, с разрушенного моста упали пять легковых автомобилей, один из них – полностью уничтожен огнем. Двух мужчин и двух женщин госпитализировали в Бородянскую центральную районную больницу, мальчик в возрасте около восьми лет погиб.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 февраля, что ведомство фиксирует все потери, которые несет инфраструктура страны в результате вооруженного нападения России.