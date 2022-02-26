Зеленский – россиянам: Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину

"А теперь я хочу, чтобы меня услышали в России абсолютно все. Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили умирать. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что есть выступления против войны. Мы знаем, что многие в России сейчас шокированы подлостью и жестокостью российской власти. Это очень правильная реакция", – сказал он.

Зеленский поблагодарил телеведущего Леонида Парфенова, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, интервьюера Юрия Дудя, актрису Лию Ахеджакову, музыканта, продюсера Валерия Меладзе "и тысячи, тысячи других россиян, чья совесть громко звучит".

"Просто остановите тех, кто лжет вам. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире – в мире глобальном, в мире человеческом", – уверен президент Украины.