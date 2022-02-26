Зеленский – россиянам: Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину

"А теперь я хочу, чтобы меня услышали в России абсолютно все. Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили умирать. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что есть выступления против войны. Мы знаем, что многие в России сейчас шокированы подлостью и жестокостью российской власти. Это очень правильная реакция", – сказал он.
Зеленский поблагодарил телеведущего Леонида Парфенова, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, интервьюера Юрия Дудя, актрису Лию Ахеджакову, музыканта, продюсера Валерия Меладзе "и тысячи, тысячи других россиян, чья совесть громко звучит".
"Просто остановите тех, кто лжет вам. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире – в мире глобальном, в мире человеческом", – уверен президент Украины.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном. 26 февраля в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.
С начала нового вторжения и по состоянию на утро субботы, 26 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, более 500 бронемашин, 15 пушек и один ЗРК "Бук-1", а также около 3,5 тыс. оккупантов.