Зеленский: В каждом городе оккупанты получают жесткий отпор

"В каждом нашем городе оккупанты получают жесткий отпор. Умань, Одесса, Херсон, Николаев, Донбасс, Харьков, Сумы, Чернигов, Киев – повсюду, где враг убивает наших людей, Вооруженные силы Украины делают все, чтобы остановить и уничтожить оккупантов. Львов и другие города Западной и Центральной Украины, подвергающиеся атакам с воздуха, держатся стойко", – отметил он.
Зеленский призвал украинцев по возможности уничтожать оккупантов.
"Каждому украинцу нужно помнить одно. Если можете останавливать и уничтожать оккупантов – делайте это. Все, кто может вернуться в Украину, возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас будет много работы, чтобы отстроить ее! Все, кто может защищать Украину за границей, делайте это целенаправленно, сплоченно и непрерывно! Все друзья Украины, кто хочет присоединиться к защите, приезжайте, мы дадим вам оружие!" – заявил глава государства.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном. 26 февраля в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.
С начала нового вторжения и по состоянию на утро субботы, 26 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, более 500 бронемашин, 15 пушек и один ЗРК "Бук-1", а также около 3,5 тыс. оккупантов.