Зеленский: В каждом городе оккупанты получают жесткий отпор

"В каждом нашем городе оккупанты получают жесткий отпор. Умань, Одесса, Херсон, Николаев, Донбасс, Харьков, Сумы, Чернигов, Киев – повсюду, где враг убивает наших людей, Вооруженные силы Украины делают все, чтобы остановить и уничтожить оккупантов. Львов и другие города Западной и Центральной Украины, подвергающиеся атакам с воздуха, держатся стойко", – отметил он.

Зеленский призвал украинцев по возможности уничтожать оккупантов.

"Каждому украинцу нужно помнить одно. Если можете останавливать и уничтожать оккупантов – делайте это. Все, кто может вернуться в Украину, возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас будет много работы, чтобы отстроить ее! Все, кто может защищать Украину за границей, делайте это целенаправленно, сплоченно и непрерывно! Все друзья Украины, кто хочет присоединиться к защите, приезжайте, мы дадим вам оружие!" – заявил глава государства.