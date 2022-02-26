СБУ опровергает информацию о высадке десанта РФ под Львовом

"В районе Бродов в 9.00 на трех вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в районе Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", – написал мэр Львова.

Депутат Львовского облсовета Александр Ганущик в Facebook пишет, что возле Бродов начались бои.

Однако управление СБУ во Львовской области назвало эти сообщения неправдивыми. По данными спецслужбы, в области работала украинская авиация.