Зеленский: Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага

"Могу начать обращение с хорошей новости. Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашей страны. Но мы знаем, что защищаем: страну, землю, будущее детей", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев и ключевые украинские города по-прежнему контролируются украинской армией.

"Оккупанты хотели заблокировать центр нашей страны и поставить своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел. Они не получили никакого преимущества над нами", – сказал президент.

По его словам, на улицах, в небе над Киевом, в Василькове, Вышгороде и ближайших полях "настоящая битва за Киев".

"Враг применял против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, в частности из реактивной артиллерии, пытаются разрушить энергетические объекты. У них очень подлая тактика. Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие", – заявил Зеленский.