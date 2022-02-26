Кипр не будет блокировать отключение России от SWIFT

Кипр изменил свою позицию по отключению РФ от SWIFT Фото: depositphotos.com

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добивается важных решений по защите Украины от российских захватчиков", – написал министр.

Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

До недавнего времени, по данным СМИ, Кипр был одной из стран, которые блокировали отключение России от SWIFT. Другая страна из этого списка, Италия, еще 25 февраля заявила о поддержке блокировки SWIFT. Против остаются Германия и Венгрия.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.