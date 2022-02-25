Италия поддержит отключение России от SWIFT – Кулеба

"Прямо сейчас Украина ведет активное наступление на дипломатическом фронте. Совет Европы, несмотря на попытки отдельных стран затормозить решение, прекратил право Российской Федерации быть представленной в двух ключевых органах – в самом комитете министров и в ПАСЕ. Впервые в истории Россию лишили голоса в комитете министров. Мой коллега и друг, глава итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо заверил меня по телефону, что Италия поддержит отключение России от SWIFT. Полная солидарность Италии с Украиной", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина запомнит тех, кто оказывает ей сейчас помощь.

"Одна дружественная страна, название которой пока не озвучиваю, приняла решение предоставить Украине много патронов, мины для минометов и ракеты для "Градов", чтобы укрепить нашу оборону. Колонна боеприпасов из Польши прибыла в Украину. И напоследок – мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили оплату за телефонные звонки в Украину. Такой шаг – проявление подлинной солидарности с нашим государством и его народом. Украина будет помнить каждую страну, международную организацию, бизнес, человека, который не отвернулся, не лицемерил в лицо, а стоял бок о бок с украинцами в это критическое время", – подчеркнул министр.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по российским банкам и способности РФ вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

Канал CNN сообщал, что четыре европейские страны – Германия, Италия, Венгрия и Кипр – блокируют отключение России от SWIFT в пакете санкций за нападение на Украину.