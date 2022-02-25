Италия поддержит отключение России от SWIFT – Кулеба

"Прямо сейчас Украина ведет активное наступление на дипломатическом фронте. Совет Европы, несмотря на попытки отдельных стран затормозить решение, прекратил право Российской Федерации быть представленной в двух ключевых органах – в самом комитете министров и в ПАСЕ. Впервые в истории Россию лишили голоса в комитете министров. Мой коллега и друг, глава итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо заверил меня по телефону, что Италия поддержит отключение России от SWIFT. Полная солидарность Италии с Украиной", – сказал Кулеба.
Он отметил, что Украина запомнит тех, кто оказывает ей сейчас помощь.
"Одна дружественная страна, название которой пока не озвучиваю, приняла решение предоставить Украине много патронов, мины для минометов и ракеты для "Градов", чтобы укрепить нашу оборону. Колонна боеприпасов из Польши прибыла в Украину. И напоследок – мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили оплату за телефонные звонки в Украину. Такой шаг – проявление подлинной солидарности с нашим государством и его народом. Украина будет помнить каждую страну, международную организацию, бизнес, человека, который не отвернулся, не лицемерил в лицо, а стоял бок о бок с украинцами в это критическое время", – подчеркнул министр.
Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по российским банкам и способности РФ вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.
Канал CNN сообщал, что четыре европейские страны – Германия, Италия, Венгрия и Кипр – блокируют отключение России от SWIFT в пакете санкций за нападение на Украину.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.
О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз.