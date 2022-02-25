Германия объяснила, почему она против отключения России от SWIFT

Также, по его словам, это окажет "огромное влияние на трансакции для Германии и немецкого бизнеса в России".

Гебештрайт напомнил, что Германия была не единственной страной, у которой существовали сомнения по поводу отключения России от SWIFT, и подчеркнул, что у Италии и Франции сомнения тоже есть.

Ряд государств были против введения каких-либо санкций против России, связанных с поставками нефти и газа, сказал Гебештрайт и добавил, что Германия будет рада, если к санкциям присоединится Швейцария.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по российским банкам и способности РФ вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

Канал CNN сообщал, что четыре европейские страны – Германия, Италия, Венгрия и Кипр – блокируют отключение России от SWIFT в пакете санкций за нападение на Украину.