Германия объяснила, почему она против отключения России от SWIFT

Также, по его словам, это окажет "огромное влияние на трансакции для Германии и немецкого бизнеса в России".
Гебештрайт напомнил, что Германия была не единственной страной, у которой существовали сомнения по поводу отключения России от SWIFT, и подчеркнул, что у Италии и Франции сомнения тоже есть.
Ряд государств были против введения каких-либо санкций против России, связанных с поставками нефти и газа, сказал Гебештрайт и добавил, что Германия будет рада, если к санкциям присоединится Швейцария.
Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по российским банкам и способности РФ вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.
Канал CNN сообщал, что четыре европейские страны – Германия, Италия, Венгрия и Кипр – блокируют отключение России от SWIFT в пакете санкций за нападение на Украину.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.