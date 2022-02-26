Украинцы перечислили для армии более 200 млн грн с "єПідтримки" менее чем за сутки – Федоров

"200 млн грн с "єПідтримки" украинцы перечислили на нужды нашей армии. Меньше чем за сутки!" – сообщил он.

Реквизиты официального специального счета Нацбанка Украины: UA843000010000000047330992708.

Средства можно перевести через Portmone – всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте. Сделать это можно по ссылке.