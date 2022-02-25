Деньги, полученные за вакцинацию, украинцы могут пожертвовать военным

"Правительство приняло решение, что средства, которые украинцы получили за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка", можно будет использовать для помощи украинской армии. Деньги можно будет направить для помощи украинским военным в благотворительную организацию "Вернись живым" или зачислить их на специальный счет Нацбанка, открытый для сбора средств на нужды армии", – сообщил Шмыгаль.
Подробности в Telegram рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, средства можно перевести через Portmone – всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте. Сделать это можно по ссылке.
"Вы можете также перевести средства через поддержку, если у вас есть карта Monobank, "ПриватБанка" или "Альфа-Банка". Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время", – отметил Федоров.
За пять часов украинцы уже собрали для армии 77 млн грн, добавил Федоров.
Программу "єПідтримка" президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 15 ноября 2021 года, заявив, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение девяти месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. 2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.
24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную, прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что эти средства начнут выплачивать 14 марта.