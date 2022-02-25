Деньги, полученные за вакцинацию, украинцы могут пожертвовать военным

За пять часов украинцы собрали 77 млн грн для армии через "єПідтримку" Фото: depositphotos.com

"Правительство приняло решение, что средства, которые украинцы получили за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка", можно будет использовать для помощи украинской армии. Деньги можно будет направить для помощи украинским военным в благотворительную организацию "Вернись живым" или зачислить их на специальный счет Нацбанка, открытый для сбора средств на нужды армии", – сообщил Шмыгаль.

Подробности в Telegram рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, средства можно перевести через Portmone – всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте. Сделать это можно по ссылке.

"Вы можете также перевести средства через поддержку, если у вас есть карта Monobank, "ПриватБанка" или "Альфа-Банка". Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время", – отметил Федоров.

За пять часов украинцы уже собрали для армии 77 млн грн, добавил Федоров.