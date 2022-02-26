Кличко о ситуации в Киеве: Будет сложно, но мы должны устоять. С нами армия, тероборона и справедливость

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город. В частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в столице действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок", – рассказал Кличко.
Он сообщил, что в столице по состоянию на 6.00 были ранены 35 человек, в том числе двое детей.
"Я прошу всех сохранять выдержку, и безопаснее всего – оставайтесь в укрытиях. Потому что враг будет атаковать с воздуха. Военные, полиция, Нацгвардия, тероборона, добробаты защищают наш город. Мы обустраиваем блокпосты в столице, поэтому передвижение в городе будет ограничено. Все объекты критической инфраструктуры работают. Будет сложно, но мы должны устоять. С нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость", – добавил Кличко.
Мэр Киева рассказал, как распознать диверсантов в городе.
"Вооруженные, в гражданской форме, говорят на русском. Поэтому если видите подозрительных людей, сообщайте правоохранителям. Также будьте бдительны. Уничтожайте метки, которые враг расставил в столице для наведения огня", – сказал он.
Позже мэр написал, что город переходит в укрытие и транспортные перевозки осуществляться не будут.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненных есть дети.
Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным ОП и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.