Кличко о ситуации в Киеве: Будет сложно, но мы должны устоять. С нами армия, тероборона и справедливость

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город. В частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в столице действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок", – рассказал Кличко.

Он сообщил, что в столице по состоянию на 6.00 были ранены 35 человек, в том числе двое детей.

"Я прошу всех сохранять выдержку, и безопаснее всего – оставайтесь в укрытиях. Потому что враг будет атаковать с воздуха. Военные, полиция, Нацгвардия, тероборона, добробаты защищают наш город. Мы обустраиваем блокпосты в столице, поэтому передвижение в городе будет ограничено. Все объекты критической инфраструктуры работают. Будет сложно, но мы должны устоять. С нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость", – добавил Кличко.

Мэр Киева рассказал, как распознать диверсантов в городе.

"Вооруженные, в гражданской форме, говорят на русском. Поэтому если видите подозрительных людей, сообщайте правоохранителям. Также будьте бдительны. Уничтожайте метки, которые враг расставил в столице для наведения огня", – сказал он.

Позже мэр написал, что город переходит в укрытие и транспортные перевозки осуществляться не будут.