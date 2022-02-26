В Сумской области авиация и диверсанты разбрасывают ценные вещи и детские игрушки со взрывчаткой – Сумская ОВГА

"Срочно! Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных. Поэтому никто ничего не поднимает!" – сообщили в ВГА.

Позже пресс-служба вновь повторила предупреждение.

"Обратите внимание! Срочно!!! Диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов заминированных! Не трогать и срочно сообщать о таких фактах!!! Просьба срочно распространить информацию!" – заявили в администрации.