СБУ предупреждает о возможных провокациях в Донецке с применением химвеществ

СБУ предупреждает, что российские оккупанты хотят обвинить Украину в готовящемся взрыве на Донбассе Фото: depositphotos.com

"Есть разведывательная информация из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует возможность провокации – подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в этой диверсии по отношению к мирному населению планируют обвинить украинских военных.

"Мы заявляем, что, в отличие от российских оккупантов, Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!" – добавили в СБУ.