СМИ сообщили о взрыве в оккупированном Донецке

Также информация о взрыве была опубликована в Telegram-канале "Типичный Донецк". На снимках, опубликованных анонимным пабликом, виден столб дыма якобы от взрыва.

"Новостям Донбасса" местный житель сказал, что взрыв был такой, что "чуть стекла не вылетели".

Издание "Сегодня" опровергает эту информацию.

Источники СМИ в 15.00 сказали, в последние три часа в городе было тихо и взрывов не слышно.