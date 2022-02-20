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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ сообщили о взрыве в оккупированном Донецке

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Информация о происходящем в оккупированном Донецке противоречива
Информация о происходящем в оккупированном Донецке противоречива
Фото: Типичный Донецк / Telegram

20 февраля интернет-издание "Новости Донбасса", ссылаясь на местных жителей, сообщило о мощном взрыве в оккупированном Донецке. Инцидент якобы произошел около полудня в Ленинском районе города.

Также информация о взрыве была опубликована в Telegram-канале "Типичный Донецк". На снимках, опубликованных анонимным пабликом, виден столб дыма якобы от взрыва.

"Новостям Донбасса" местный житель сказал, что взрыв был такой, что "чуть стекла не вылетели".

Издание "Сегодня" опровергает эту информацию.

Источники СМИ в 15.00 сказали, в последние три часа в городе было тихо и взрывов не слышно.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Этот фейк распространяет и российская пропаганда.

Выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, Донецк, взрыв, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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