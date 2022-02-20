"Борітеся – поборете". В Одессе на Марш единства вышли тысячи людей. Фото, видео

Одесситы собрались на Соборной площади и прошли маршем к памятнику первому градоначальнику Одессы, дюку де Ришелье. Цель акции – продемонстрировать сплоченность и готовность защищать город и страну от любых угроз, отметило издание.

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Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net

Видео с мероприятия обнародовали в Facebook журналистка Алена Балаба и лидер общественной организации "Вуличний фронт" Демьян Ганул.

Участники марша пришли на мероприятие с украинской символикой, плакатами "Одеса – це Україна", "Борітеся – поборете", "Путин – убийца", "Stop TerroRussia". Также на фото и видео видно, что некоторые участники взяли с собой флаги Грузии и США.

На Потемкинской лестнице митингующие развернули флаг Украины.

ВИДЕО

Видео: Думская Нет / YouTube

На марше был также нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его оценке, сегодня прошел "самый крупный марш за Украину в Одессе".

"Вся Украина сейчас видит, как собрались одесситы и сказали свое слово: "Одесса – это Украина!" Для [президента РФ Владимира] Путина в Украине есть три сакральных города – Киев, Одесса и Севастополь. К сожалению, Севастополь пока временно оккупирован, но Крым – это Украина и мы его обязательно вернем. А Одесса демонстрирует Путину, что его никто здесь не ждет и, если он сюда придет, мы его встретим с оружием в руках!" – написал он в Facebook.