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"Борітеся – поборете". В Одессе на Марш единства вышли тысячи людей. Фото, видео

   
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Участники акции прошли маршем от Соборной площади до памятника дюку де Ришелье
Участники акции прошли маршем от Соборной площади до памятника дюку де Ришелье
Фото: dumskaya.net

20 февраля в Одессе состоялся Марш единства, в нем приняли участие порядка 3 тыс. человек, сообщила "Думская".

Одесситы собрались на Соборной площади и прошли маршем к памятнику первому градоначальнику Одессы, дюку де Ришелье. Цель акции – продемонстрировать сплоченность и готовность защищать город и страну от любых угроз, отметило издание.

Видео с мероприятия обнародовали в Facebook журналистка Алена Балаба и лидер общественной организации "Вуличний фронт" Демьян Ганул.

https://www.facebook.com/olena.balaba/videos/1085912041969938/

https://www.facebook.com/100008870020776/videos/2988579091393931/

Участники марша пришли на мероприятие с украинской символикой, плакатами "Одеса – це Україна", "Борітеся – поборете", "Путин – убийца", "Stop TerroRussia". Также на фото и видео видно, что некоторые участники взяли с собой флаги Грузии и США.

На Потемкинской лестнице митингующие развернули флаг Украины.

ВИДЕО
Видео: Думская Нет / YouTube

На марше был также нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его оценке, сегодня прошел "самый крупный марш за Украину в Одессе".

"Вся Украина сейчас видит, как собрались одесситы и сказали свое слово: "Одесса – это Украина!" Для [президента РФ Владимира] Путина в Украине есть три сакральных города – Киев, Одесса и Севастополь. К сожалению, Севастополь пока временно оккупирован, но Крым – это Украина и мы его обязательно вернем. А Одесса демонстрирует Путину, что его никто здесь не ждет и, если он сюда придет, мы его встретим с оружием в руках!" – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/1140499643420685/

Контекст:

Участники маршей единства выступают против российской агрессии, такие акции прошли в феврале в Киеве и Харькове.

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, митинг, Алексей Гончаренко, Марш единства, российская агрессия
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