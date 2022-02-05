В Харькове суд отказался запрещать Марш единства

"Харьковский Административный Суд отказал в иске городскому совету. Марш Единства состоится на законных основаниях...14:00. Майдан Конституции", – написал Немичев.

Он опубликовал фрагмент резолютивной части решения. В нем указано, что решение может быть обжаловано во Втором апелляционном административном суде не позднее дня его оглашения.

"Решение вступает в силу после окончания срока апелляционного обжалования, а в случае его обжалования – с момента оглашения решения суда апелляционной инстанции", – говорится в решении.