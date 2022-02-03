Мэрия Харькова хочет через суд запретить проведение Марша единства

Немичев: Несколько месяцев назад проводился концерт Басты на 20 тыс. человек. Это им не мешало. А сейчас люди с флагами Украины им мешают Фото: Константин Немичев / Facebook

Комиссия рекомендовала организатору акции, руководителю общественной организации "Молодежь Харьков" отказаться от проведения мероприятия, в котором заявлено участие 5 тыс. человек. В протоколе отметили, что во время акции могут произойти провокации, "направленные на дискредитацию руководства государства и обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе в целом". По мнению чиновников, на фоне роста заболеваемости COVID-19 марш может негативно отразиться на эпидситуации.

Юридическому департаменту городского совета поручили подготовить иск в Харьковский окружной административный суд, если организаторы откажутся отменить акцию.

Один из организаторов мероприятия, глава областной организации партии "Национальный корпус" Константин Немичев в комментарии Общественному сказал, что не собирается отменять Марш единства.

"Несколько месяцев назад проводился концерт [российского рэпера] Басты на 20 тыс. человек во Дворце спорта. Это им не мешало. А сейчас люди с флагами Украины им мешают. Мы понимаем, что это политические решения, но мы с этим не соглашаемся, потому что мы живем в Харькове. И мы должны показывать, что Харьков – это Украина, а не как хотят показать картинку в российских СМИ, что мы с пирогами встречаем российские войска", – подчеркнул Немичев.

По его словам, у марша 80 организаторов, а власти хотят запретить проведение мероприятия одному из них.

"Они будут подавать на всех организаторов мероприятия? Это их право, но физически они не могут идти против общественности", – сказал Немичев.