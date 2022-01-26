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В мэрии Харькова рассказали, как оповестят горожан "в случае возникновения ЧС и других обстоятельств"

Операторы мобильной связи сделают смс-рассылку экстренных сообщений
Операторы мобильной связи сделают смс-рассылку экстренных сообщений
Фото: depositphotos.com

Харьковчанам рассказали, как их оповестят в случае возникновения угрозы для населения. Информацию об этом пресс-служба мэрии Харькова опубликовала в Facebook 26 января.

"Жители города могут быть оповещены о возникновении чрезвычайных ситуаций или других чрезвычайных обстоятельств несколькими способами. В указанных случаях Харьковская областная специализированная служба связи и оповещения о гражданской защите должна включить сигнал "Внимание всем!" Этот сигнал транслируется на частоте 106,1 FM (Общественное) и на телеканале Общественное Харьков", – отметили в сообщении.

В случае возникновения ЧС операторы мобильной связи проведут смс-рассылку экстренных сообщений.

В мэрии добавили, что горожанам дадут инструкции и порядок действий.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/299291748901438

Контекст:

В опубликованном 20 января интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Мэр города Игорь Терехов, комментируя слова президента, отметил, что у Харькова есть все необходимые силы и средства, чтобы дать отпор потенциальному захватчику. "Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", – подчеркнул Терехов.

Бывший министр внутренних дел Украины, экс-глава Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков призвал Зеленского быть "осторожнее со словами". "Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами… Угрозы реальны – риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014-м. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю "будем", имею в виду всю большую Украину", – заявил Аваков. По его словам, "Харьков был и будет украинским городом".

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", – подчеркнул спикер главы государства.

Зеленский 25 января в комментариях под своим видеообращением в Instagram заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован.

Теги: Россия, Украина, Харьков, угрозы, Владимир Зеленский, Игорь Терехов
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