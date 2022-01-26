В мэрии Харькова рассказали, как оповестят горожан "в случае возникновения ЧС и других обстоятельств"

"Жители города могут быть оповещены о возникновении чрезвычайных ситуаций или других чрезвычайных обстоятельств несколькими способами. В указанных случаях Харьковская областная специализированная служба связи и оповещения о гражданской защите должна включить сигнал "Внимание всем!" Этот сигнал транслируется на частоте 106,1 FM (Общественное) и на телеканале Общественное Харьков", – отметили в сообщении.

В случае возникновения ЧС операторы мобильной связи проведут смс-рассылку экстренных сообщений.

В мэрии добавили, что горожанам дадут инструкции и порядок действий.