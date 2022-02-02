Весна придет по расписанию, но будет прохладной. Харьковский сурок Тимка не увидел свою тень

Предсказание грызуна расшифровала соорганизатор мероприятия Надежда Токарская.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладно", – сказала она.

Сурку также предложили выбрать лучшее блюдо-антистресс из трех вариантов – сало с черным хлебом, чесноком и зеленью, борщ с пампушками и вареники с луком. Тимка выбрал сало.

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Видео: Суспільне Харків / YouTube