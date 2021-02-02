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Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну

Согласно "прогнозу" харьковского сурка Тимки III, весна в Украине наступит через шесть недель, рассказала сотрудница биологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина Надежда Токарская.

 
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День сурка ежегодно отмечают 2 февраля
День сурка ежегодно отмечают 2 февраля
Фото: depositphotos.com

Харьковский Сурок Тимка III "спрогнозировал" раннюю весну. Об этом 2 февраля пишет "Укринформ".

Тимка живет на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в поселке Гайдары, его традиционно будят 2 февраля.

Сурок в этот раз не увидел свою тень, поэтому, согласно приметам, весна будет ранней.

"Весна уже наступает. Весна будет ранней, но надо подождать, через шесть недель будет тепло", – сказала сотрудница биологического факультета Надежда Токарская.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube

На биостанции ХНУ имени Каразина в Гайдарах День сурка отмечают с 2004 года. Тимка III занимается прогнозами последние четыре года. Его предшественник – Тимка ІІ – работал семь лет, после чего ушел на пенсию.

Традиция определять сроки наступления весны по поведению сурков зародилась в XIX веке в городе Панксатони (штат Пенсильвания, США).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, погода, весна, сурок Тимка
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