В Харькове на 5 февраля анонсировали Марш единства

"В последние несколько месяцев мы живем в сильном информационном напряжении. Нас запугивают тем, что россияне постараются пойти в полномасштабное наступление и осуществить то, что не смогли восемь лет назад. Харьков – наш дом. И этот дом находится рядом с теми, кто не желает жить в цивилизованном мире. Ни один из нас не рожден для войны, ни один из нас не хочет катастрофы, но каждый из нас понимает, что в случае худшем будет защищать свой дом, свое будущее и свою страну. Я жду каждого харьковчанина 5 февраля в 14.00 на площади Конституции. Берите с собой желто-синее знамя и приходите показать, что мы сильны! Мы сильны, потому что мы едины. Едины в желании жить в Харькове! Мы выходим на Марш единства, несмотря на препятствия местной власти. Поставим точку на чуши кремлевских пропагандистов. Харьков – это Украина и россиян здесь никто не ждет!" – написал Немичев.
Мэрия Харькова хочет запретить проведение в городе Марша единства, который запланирован на 5 февраля. Об этом стало известно из протокола внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, который 2 февраля опубликовали на сайте горсовета.
В протоколе отметили, что во время акции могут произойти провокации, "направленные на дискредитацию руководства государства и обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе в целом". По мнению чиновников, на фоне роста заболеваемости COVID-19 марш может негативно отразиться на эпидситуации.
Немичев в комментарии Общественному сказал, что не собирается отменять Марш единства. По его словам, у марша 80 организаторов, а власти хотят запретить проведение мероприятия одному из них. "Они будут подавать на всех организаторов мероприятия? Это их право, но физически они не могут идти против общественности", – сказал Немичев.