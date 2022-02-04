В Харькове на 5 февраля анонсировали Марш единства

Один из организаторов марша Константин Немичев: Каждый из нас понимает, что в случае худшем будет защищать свой дом, свое будущее и свою страну Фото: Костянтин Немічев / Facebook

"В последние несколько месяцев мы живем в сильном информационном напряжении. Нас запугивают тем, что россияне постараются пойти в полномасштабное наступление и осуществить то, что не смогли восемь лет назад. Харьков – наш дом. И этот дом находится рядом с теми, кто не желает жить в цивилизованном мире. Ни один из нас не рожден для войны, ни один из нас не хочет катастрофы, но каждый из нас понимает, что в случае худшем будет защищать свой дом, свое будущее и свою страну. Я жду каждого харьковчанина 5 февраля в 14.00 на площади Конституции. Берите с собой желто-синее знамя и приходите показать, что мы сильны! Мы сильны, потому что мы едины. Едины в желании жить в Харькове! Мы выходим на Марш единства, несмотря на препятствия местной власти. Поставим точку на чуши кремлевских пропагандистов. Харьков – это Украина и россиян здесь никто не ждет!" – написал Немичев.