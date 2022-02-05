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ОБЩЕСТВО

В Харькове прошел Марш единства, против которого выступала мэрия

 
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Участие в марше приняли, по разным оценкам, от 2 тыс. до 5 тыс. человек
Участие в марше приняли, по разным оценкам, от 2 тыс. до 5 тыс. человек
Фото: Костянтин Немічев / Facebook

5 февраля в центре Харькова прошел Марш единства в поддержку целостности Украины, проинформировала полиция Харьковской области.

"К Маршу единства присоединились около 2 тыс. граждан. Они прошли пешим ходом от площади Конституции до площади Свободы, где провели митинг. [...] Благодаря принятым мерам акция прошла без грубых нарушений действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Один из организаторов марша, глава региональной ячейки "Национального корпуса", глава общественного совета при Харьковской облгосадминистрации Константин Немичев оценил число участников мероприятия в 5 тыс., отмечает Общественное.

На фото с марша видно, что его участники несли преимущественно украинские национальные флаги, без партийной символики.

Мероприятие проходило под лозунгом: "Харьков – это Украина".

Также участники Марша единства развернули флаг Украины длиной 100 метров, пишет "Укринформ".

ВИДЕО
Видео: Суспільне Харків / YouTube
Контекст:

О планах провести в Харькове Марш единства Немичев объявил 25 января. Он заявил, что штаб обороны Харьковской области, который он возглавляет, планирует проводить обучение людей, готовых участвовать в сопротивлении российской агрессии, а также ряд уличных акций, направленных на поднятие патриотического духа.

2 февраля Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала организации "Молодежь Харьков" отказаться от проведения марша, ссылаясь на возможные риски террористических угроз и рост заболеваемости COVID-19. 3 февраля комиссия приняла аналогичное решение по заявке другой общественной организации.

Обе организации отказались прислушаться к рекомендациям комиссии, и юридический департамент горсовета подал в суд административные иски с требованием запретить проведение марша.

4 февраля Немичев сообщил, что Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении административного иска горсовета, требовавшего запретить Марш единства.

Теги: Харьков, полиция, марш, горсовет, Марш единства, шествие, акция
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