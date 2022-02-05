В Харькове прошел Марш единства, против которого выступала мэрия

Участие в марше приняли, по разным оценкам, от 2 тыс. до 5 тыс. человек Фото: Костянтин Немічев / Facebook

"К Маршу единства присоединились около 2 тыс. граждан. Они прошли пешим ходом от площади Конституции до площади Свободы, где провели митинг. [...] Благодаря принятым мерам акция прошла без грубых нарушений действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Один из организаторов марша, глава региональной ячейки "Национального корпуса", глава общественного совета при Харьковской облгосадминистрации Константин Немичев оценил число участников мероприятия в 5 тыс., отмечает Общественное.

На фото с марша видно, что его участники несли преимущественно украинские национальные флаги, без партийной символики.

Мероприятие проходило под лозунгом: "Харьков – это Украина".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суспільне Харків (@suspilne.kharkiv)

Также участники Марша единства развернули флаг Украины длиной 100 метров, пишет "Укринформ".

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Видео: Суспільне Харків / YouTube