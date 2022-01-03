"С участием активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции". Беларусь выразила протест Украине из-за марша в честь Бандеры

"Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом", – говорится в сообщении.

В посольстве также заявили, что мероприятие прошло "при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения".