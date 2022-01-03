Спикер Госдумы РФ призвал Европу ввести санкции против Украины из-за марша в честь Бандеры

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", – заявил Володин.
По его мнению, Украина "все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология".
"Чудовищным выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву. Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе", – написал политик.
Он пообещал обсудить этот вопрос в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств и предложить "принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм".
Народный депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев предположил, что заявление Володина вызвано независимостью украинских националистов от Кремля. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Кремль контролирует французских, немецких, помогает австрийским националистам, а вот украинские оказались такими, которые не получают финансирования в Москве. Поэтому Володин, очевидно, считает, что против не своих националистов надо вводить санкции", – отметил нардеп.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ. Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.
В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.
1 января 2022 года в Украине прошло, по данным полиции, 56 массовых мероприятий в честь дня рождения Бандеры, в которых приняли участие около 3,5 тыс. человек. В Киеве прошло факельное шествие, в нем участвовали около 600 человек.
Израиль осудил проведение марша в честь Бандеры, заявив, что "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине".