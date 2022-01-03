Спикер Госдумы РФ призвал Европу ввести санкции против Украины из-за марша в честь Бандеры

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", – заявил Володин.

По его мнению, Украина "все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология".

"Чудовищным выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву. Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе", – написал политик.

Он пообещал обсудить этот вопрос в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств и предложить "принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм".

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев предположил, что заявление Володина вызвано независимостью украинских националистов от Кремля. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Кремль контролирует французских, немецких, помогает австрийским националистам, а вот украинские оказались такими, которые не получают финансирования в Москве. Поэтому Володин, очевидно, считает, что против не своих националистов надо вводить санкции", – отметил нардеп.