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Спикер Госдумы РФ призвал Европу ввести санкции против Украины из-за марша в честь Бандеры

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В России считают марш в честь Бандеры поводом для европейских санкций
В России считают марш в честь Бандеры поводом для европейских санкций
Фото: EPA

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что марш в честь 113-го дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве, является "прославлением лидеров нацизма". Об этом он написал 2 января в Telegram.

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", – заявил Володин.

По его мнению, Украина "все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология".

"Чудовищным выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву. Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе", – написал политик.

Он пообещал обсудить этот вопрос в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств и предложить "принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм".

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев предположил, что заявление Володина вызвано независимостью украинских националистов от Кремля. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Кремль контролирует французских, немецких, помогает австрийским националистам, а вот украинские оказались такими, которые не получают финансирования в Москве. Поэтому Володин, очевидно, считает, что против не своих националистов надо вводить санкции", – отметил нардеп. 

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ. Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

1 января 2022 года в Украине прошло, по данным полиции, 56 массовых мероприятий в честь дня рождения Бандеры, в которых приняли участие около 3,5 тыс. человек. В Киеве прошло факельное шествие, в нем участвовали около 600 человек.

Израиль осудил проведение марша в честь Бандеры, заявив, что "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине".

Теги: Владимир Арьев, ОБСЕ, Госдума, Степан Бандера, марш, национализм, Европейский союз, националисты, шествие, Европа, Вячеслав Володин
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