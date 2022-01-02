В Украине по случаю дня рождения Бандеры организовали 56 массовых мероприятий, все прошли без нарушений – полиция

Об этом пресс-служба Нацполции Украины сообщила в Facebook.

"Мероприятия в государстве по случаю 113-летия дня рождения Степана Бандеры прошли без нарушений. Участие в них приняли около 3,5 тыс. граждан. Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины", – сказано в релизе.

В Киеве вчера по случаю дня рождения Бандеры традиционно прошло факельное шествие, в нем приняли участие порядка 600 человек.