В Украине по случаю дня рождения Бандеры организовали 56 массовых мероприятий, все прошли без нарушений – полиция

Об этом пресс-служба Нацполции Украины сообщила в Facebook.
"Мероприятия в государстве по случаю 113-летия дня рождения Степана Бандеры прошли без нарушений. Участие в них приняли около 3,5 тыс. граждан. Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины", – сказано в релизе.
В Киеве вчера по случаю дня рождения Бандеры традиционно прошло факельное шествие, в нем приняли участие порядка 600 человек.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.
Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.