В Тернополе, где облили памятник Бандере краской, вывесили 11-метровый баннер с его портретом

Сделано это было для "привлечения внимания населения Тернопольской области" к 113-й годовщине со дня рождения руководителя Организации украинских националистов (ОУН), добавил Головко.

По его словам, 1 января в Тернополе начнется традиционное факельное шествие.

"Его жизнь оборвалась в молодом возрасте и память о нем живет в наших сердцах… Тернопольский областной совет призвал президента вернуть звание Героя Украины с присвоением ордена Государства (посмертно) Степану Бандере за несгибаемость духа в отстаивании национальной идеи, выявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство", – написал Головко.

Одним из инициаторов установки 11-метрового баннера был руководитель молодежного методического центра облсовета Богдан Бутковский, отмечает Общественное.

"В этом году были провокации, и мы решили этим баннером показать, что в Тернополе Бандеру любят, в Тернополе Бандеру уважают и действительно для тернополян мать – Украина, а отец – это Бандера. Люди все обращают внимание, все фотографируются, дети подходят", – сказал Бутковский.

14 декабря вандалы облили памятник Бандеры в Тернополе красной краской. Момент вандализма зафиксировали камеры. Хулиганов – двух 21-летних жителей Житомира – разыскала полиция. Через неделю памятник забросали яйцами. После этого правоохранители взяли под круглосуточную охрану памятник Бандере в Тернополе.