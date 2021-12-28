В Тернополе, где облили памятник Бандере краской, вывесили 11-метровый баннер с его портретом

Сделано это было для "привлечения внимания населения Тернопольской области" к 113-й годовщине со дня рождения руководителя Организации украинских националистов (ОУН), добавил Головко.
По его словам, 1 января в Тернополе начнется традиционное факельное шествие.
"Его жизнь оборвалась в молодом возрасте и память о нем живет в наших сердцах… Тернопольский областной совет призвал президента вернуть звание Героя Украины с присвоением ордена Государства (посмертно) Степану Бандере за несгибаемость духа в отстаивании национальной идеи, выявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство", – написал Головко.
Одним из инициаторов установки 11-метрового баннера был руководитель молодежного методического центра облсовета Богдан Бутковский, отмечает Общественное.
"В этом году были провокации, и мы решили этим баннером показать, что в Тернополе Бандеру любят, в Тернополе Бандеру уважают и действительно для тернополян мать – Украина, а отец – это Бандера. Люди все обращают внимание, все фотографируются, дети подходят", – сказал Бутковский.
14 декабря вандалы облили памятник Бандеры в Тернополе красной краской. Момент вандализма зафиксировали камеры. Хулиганов – двух 21-летних жителей Житомира – разыскала полиция. Через неделю памятник забросали яйцами. После этого правоохранители взяли под круглосуточную охрану памятник Бандере в Тернополе.
Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.
В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.
В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.