Второй за неделю акт вандализма. В Тернополе памятник Бандере забросали яйцами

Это уже второй акт вандализма за неделю, совершенный относительно этого памятника.
"История с вандалами приобрела новое продолжение. На этот раз памятник осквернили яйцом! Напоминаю, что приближается 1 января, день, когда родился лидер украинской нации", – написал депутат.
Хулиганов, повредивших памятник 14 декабря, уже разыскали. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.
"Сотрудники Тернопольского районного управления полиции установили, что к преступлению причастны двое 21-летних жителей Житомира. Причин своего поступка молодые люди не объясняют", – говорится в сообщении.
За совершенный вандалам грозит ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет, сообщают в полиции.
14 декабря вандалы облили монумент красной краской. Момент вандализма зафиксировали камеры.
Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.
В январе 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно).