Второй за неделю акт вандализма. В Тернополе памятник Бандере забросали яйцами

Хулиганов, повредивших памятник неделю назад, уже разыскали Фото: Богдан Бутковський / Facebook

Это уже второй акт вандализма за неделю, совершенный относительно этого памятника.

"История с вандалами приобрела новое продолжение. На этот раз памятник осквернили яйцом! Напоминаю, что приближается 1 января, день, когда родился лидер украинской нации", – написал депутат.

Хулиганов, повредивших памятник 14 декабря, уже разыскали. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

"Сотрудники Тернопольского районного управления полиции установили, что к преступлению причастны двое 21-летних жителей Житомира. Причин своего поступка молодые люди не объясняют", – говорится в сообщении.

За совершенный вандалам грозит ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет, сообщают в полиции.