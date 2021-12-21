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Второй за неделю акт вандализма. В Тернополе памятник Бандере забросали яйцами

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Хулиганов, повредивших памятник неделю назад, уже разыскали
Хулиганов, повредивших памятник неделю назад, уже разыскали
Фото: Богдан Бутковський / Facebook

В Тернополе памятник украинскому политическому деятелю Степану Бандере, расположенный в центре города, забросали яйцами. Об этом 21 декабря в Facebook сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский.

Это уже второй акт вандализма за неделю, совершенный относительно этого памятника.

"История с вандалами приобрела новое продолжение. На этот раз памятник осквернили яйцом! Напоминаю, что приближается 1 января, день, когда родился лидер украинской нации", – написал депутат.

Хулиганов, повредивших памятник 14 декабря, уже разыскали. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

"Сотрудники Тернопольского районного управления полиции установили, что к преступлению причастны двое 21-летних жителей Житомира. Причин своего поступка молодые люди не объясняют", – говорится в сообщении.

За совершенный вандалам грозит ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет, сообщают в полиции.

https://www.facebook.com/bogdan.butkowski/posts/10227466673276309

Контекст:

14 декабря вандалы облили монумент красной краскойМомент вандализма зафиксировали камеры.

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В январе 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно).

Теги: Тернополь, памятник, полиция, Степан Бандера, вандализм, молодежь, преступление
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