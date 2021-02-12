Осквернение памятника Бандере во Львове. Полиция задержала подозреваемых

В осквернении памятника лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере во Львове подозревают 19-летнего и 24-летнего уроженцев Хмельницкой области, сообщили в полиции.

Правоохранители задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к осквернению памятника лидеру украинских националистов Степану Бандере во Львове. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 11 февраля в Facebook.

Задержанные – 19-летний и 24-летний уроженцы Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов.

"В местах их проживания проведены санкционированные обыски с привлечением спецназа полиции Львовской области, во время которых были изъяты вещественные доказательства. Следователи уже сообщили злоумышленникам о подозрениях, вскоре суд изберет им меру пресечения", – сказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (осквернение памятника, воздвигнутого в честь лица, защищавшего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борца за независимость Украины в ХХ веке, участника партизанского движения, подпольщика). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.





Памятник Бандере во Львове облили красной краской в ночь на 5 февраля.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.