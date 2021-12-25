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Памятник Бандере в Тернополе будут охранять круглосуточно

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Памятник обливали краской и яйцами
Памятник обливали краской и яйцами
Фото: tp.npu.gov.ua

Полиция взяла под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере в Тернополе после того, как памятник осквернили дважды за неделю. Об этом сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский в Facebook 24 декабря.

"Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник! 1 января в 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры, которое стартует от стадиона имени Шухевича", – написал Бутковский. 

https://www.facebook.com/bogdan.butkowski/posts/10227483459935965

В комментарии Zaxid.net Бутковский пояснил, что решение приняли после обращения областных депутатов в полицию Тернопольской области. Постамент будет охранять сборный патруль – сотрудники полиции и бойцы батальона "Тернополь".

В пресс-службе полиции изданию подтвердили, что постамент будут охранять пешие патрули, которые будут чаще патрулировать поблизости.

14 декабря вандалы облили монумент красной краской. Этот момент зафиксировали камеры. Полиция уже разыскала и предъявила подозрение в надругательстве над памятником двум 21-летним жителям Житомира. 

Через неделю, 21 декабря, неизвестные забросали памятник яйцами.

Контекст:

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В январе 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно).

Теги: Тернополь, памятник, полиция, Степан Бандера, вандализм, охрана
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