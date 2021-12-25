Памятник Бандере в Тернополе будут охранять круглосуточно

"Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник! 1 января в 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры, которое стартует от стадиона имени Шухевича", – написал Бутковский.

В комментарии Zaxid.net Бутковский пояснил, что решение приняли после обращения областных депутатов в полицию Тернопольской области. Постамент будет охранять сборный патруль – сотрудники полиции и бойцы батальона "Тернополь".

В пресс-службе полиции изданию подтвердили, что постамент будут охранять пешие патрули, которые будут чаще патрулировать поблизости.

14 декабря вандалы облили монумент красной краской. Этот момент зафиксировали камеры. Полиция уже разыскала и предъявила подозрение в надругательстве над памятником двум 21-летним жителям Житомира.

Через неделю, 21 декабря, неизвестные забросали памятник яйцами.