Памятник Бандере в Тернополе будут охранять круглосуточно

"Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник! 1 января в 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры, которое стартует от стадиона имени Шухевича", – написал Бутковский.
В комментарии Zaxid.net Бутковский пояснил, что решение приняли после обращения областных депутатов в полицию Тернопольской области. Постамент будет охранять сборный патруль – сотрудники полиции и бойцы батальона "Тернополь".
В пресс-службе полиции изданию подтвердили, что постамент будут охранять пешие патрули, которые будут чаще патрулировать поблизости.
14 декабря вандалы облили монумент красной краской. Этот момент зафиксировали камеры. Полиция уже разыскала и предъявила подозрение в надругательстве над памятником двум 21-летним жителям Житомира.
Через неделю, 21 декабря, неизвестные забросали памятник яйцами.
Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.
В январе 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно).