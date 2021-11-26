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Во Львове вандалы разрисовали польское военное кладбище именем Бандеры с ошибками

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Мужчины разрисовали стену на территории так называемого Кладбища орлят
Мужчины разрисовали стену на территории так называемого Кладбища орлят
Фото: city-adm.lviv.ua/

Во Львове 25 ноября три жителя Донецкой области разрисовали польские военные захоронения надписью: "За Степана Бандеру". Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Львовской области.

Вечером патрульные заметили рядом с Лычаковским кладбищем трех человек, которые "подозрительно себя вели, а потом зашли на территорию кладбища". 

Инспекторы привлекли дополнительные патрули и обследовали территорию. 

"У арок с захоронениями польских военных они заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания", – говорится в сообщении. 

Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Задержанные – жители Донецкой области 43 и 39 лет.

https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/2814542148847539

Директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай добавил, что мужчины разрисовывали стену, расположенную на территории так называемого Кладбища орлят, сообщается на сайте Львовского горсовета.

"На польских военных захоронениях черной краской нарисовали надпись "За Степана Бандеру" и сине-желтые и красно-черные полоски краской сделали", – рассказал он. На опубликованной горсоветом фотографии видно, что надпись выглядит как "За Степана Бендер".

Контекст:

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В январе 2010-го года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). 

Теги: Львов, полиция, Степан Бандера, вандализм, патрульная полиция, кладбище
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