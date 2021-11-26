Во Львове вандалы разрисовали польское военное кладбище именем Бандеры с ошибками

Мужчины разрисовали стену на территории так называемого Кладбища орлят Фото: city-adm.lviv.ua/

Вечером патрульные заметили рядом с Лычаковским кладбищем трех человек, которые "подозрительно себя вели, а потом зашли на территорию кладбища".

Инспекторы привлекли дополнительные патрули и обследовали территорию.

"У арок с захоронениями польских военных они заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания", – говорится в сообщении.

Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Задержанные – жители Донецкой области 43 и 39 лет.

Директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай добавил, что мужчины разрисовывали стену, расположенную на территории так называемого Кладбища орлят, сообщается на сайте Львовского горсовета.

"На польских военных захоронениях черной краской нарисовали надпись "За Степана Бандеру" и сине-желтые и красно-черные полоски краской сделали", – рассказал он. На опубликованной горсоветом фотографии видно, что надпись выглядит как "За Степана Бендер".