В Киеве убили полицейского во время проверки документов

Одним из первых о происшествии сообщил паблик dtp.kiev.ua в Facebook. Водитель Mitsubishi Pajero серого цвета открыл огонь по украинскому полицейскому во время проверки документов.

В результате обстрела украинский полицейский погиб. По данным паблика, Mitsubishi после обстрела скрылся с места преступления.

Как отмечает dtp.kiev.ua, стрелок может иметь отношение к диверсионным бригадам России.