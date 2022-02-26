Российские оккупанты трижды ударили ракетами по воинской части и обстреляли жилые кварталы в Ахтырке

О начале обстрелов местные власти сообщили в 12.58. Местных жителей призвали бежать в укрытия.

Позже в облгосадминистрации уточнили, что оккупанты трижды ударили ракетами по военной части в Ахтырке.

"Перед этим был обстрел жилых кварталов. Повреждена система теплоснабжения, возможна остановка ТЭЦ. Работаем над восстановлением системы. Около 70 раненых, среди них – женщины", – говорится в сообщении.

Также в ОГА добавили, что в городе Сумы на Белопольском Пути началась стрельба.