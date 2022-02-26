Обстрел дома в Киеве будет одним из эпизодов в следствии по военным преступлениям РФ в Гааге – Кулеба

Юридический процесс об обстреле дома на Лобановского в Киеве идет полным ходом, сообщил Кулеба Фото: EPA

Об этом 26 февраля в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Обстрел дома на Лобановского в Киеве будет одним из эпизодов в следствии по военным преступлениям РФ в Международном уголовном суде в Гааге. Соответствующий юридический процесс идет полным ходом. Мы уже над этим работаем", – написал Кулеба.

Утром 26 февраля в дом на проспекте Лобановского в Киеве попал снаряд. Общественному в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что снаряд попал в район 17–18 этажей. Погибших, предварительно, нет, но есть пострадавшие.

По состоянию на 11.40 подразделениями ГСЧС эвакуированы 80 человек, сообщил пресс-центр ведомства в Facebook.

"Травмированы шесть человек, госпитализированы в больницу. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа", – говорится в сообщении.