Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать

"Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что рассказал собеседникам о нехватке нефти и нефтепродуктов в Украине.

"Все непросто, но сейчас все будет", – пообещал президент.

Зеленский назвал Эрдогана другом и сказал, что поблагодарил его за постоянную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

"Согласились с ним, что сегодня крайне важен запрет на проход российских военных кораблей в Черное море", – сказал президент.

Еще до полномасштабного вторжения Зеленский неоднократно заявлял, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговори с украинскими властями о деэскалации.

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или ином виде запрос России, чтобы встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", – говорил президент 17 февраля.

После вторжения России Зеленский много раз призывал Путина провести переговоры.

26 февраля пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин накануне отдал приказ о приостановке наступления на Украину в связи с ожиданием решения по переговорам, однако из-за якобы отказа вести переговоры наступление продолжилось. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг утверждения Кремля.