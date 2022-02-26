Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать

"Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", – сказал Зеленский.
Он также сообщил, что рассказал собеседникам о нехватке нефти и нефтепродуктов в Украине.
"Все непросто, но сейчас все будет", – пообещал президент.
Зеленский назвал Эрдогана другом и сказал, что поблагодарил его за постоянную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
"Согласились с ним, что сегодня крайне важен запрет на проход российских военных кораблей в Черное море", – сказал президент.
Еще до полномасштабного вторжения Зеленский неоднократно заявлял, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговори с украинскими властями о деэскалации.
"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или ином виде запрос России, чтобы встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", – говорил президент 17 февраля.
После вторжения России Зеленский много раз призывал Путина провести переговоры.
26 февраля пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин накануне отдал приказ о приостановке наступления на Украину в связи с ожиданием решения по переговорам, однако из-за якобы отказа вести переговоры наступление продолжилось. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг утверждения Кремля.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненых есть дети.
Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.