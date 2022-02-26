Эрдоган запретил проход военных кораблей РФ в Черное море – Зеленский

"Спасибо моему другу господину президенту Турции Эрдогану и его народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет", – написал Зеленский.

Дякую своєму другу, пану Президенту * @RTErdogan та * народу за потужну підтримку. Заборона на прохід * військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога * сьогодні вкрай важливі. Народ * ніколи цього не забуде! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Согласно Конвенции Монтре 1936 года, Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы и имеет право регулировать транзит военных кораблей, закрывать проливы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.

На фоне полномасштабного вторжения РФ закрыть для России пролив Дарданеллы просил Турцию посол Украины в Анкаре Василий Боднар.