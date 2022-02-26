Эрдоган запретил проход военных кораблей РФ в Черное море – Зеленский

"Спасибо моему другу господину президенту Турции Эрдогану и его народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет", – написал Зеленский.
Дякую своєму другу, пану Президенту * @RTErdogan та * народу за потужну підтримку. Заборона на прохід * військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога * сьогодні вкрай важливі. Народ * ніколи цього не забуде!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
Согласно Конвенции Монтре 1936 года, Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы и имеет право регулировать транзит военных кораблей, закрывать проливы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.
На фоне полномасштабного вторжения РФ закрыть для России пролив Дарданеллы просил Турцию посол Украины в Анкаре Василий Боднар.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.