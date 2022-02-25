В Офисе президента Украины рассказали о дефиците топлива

Подоляк: Основные дистрибьюторы аптечных сетей не работают, но сами аптеки работают Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Наличие топлива – это проблема. И вы понимаете, почему. Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива", – сказал он.

По словам Подоляка, товары народного потребления в магазины на территориях, где не ведутся боевые действия, будут подвозить. Сейчас нет дефицита продуктов.

"Основные дистрибьюторы аптечных сетей не работают, но сами аптеки работают. Энергетика. Все критические инфраструктурные объекты взяты под повышенную охрану и все работают под присмотром государства. Имеем на сегодня абсолютно контролируемую ситуацию в Украине", – подчеркнул советник ОПУ.

Он также проинформировал, что коммерческие банки закрыты, но работают государственные, кроме мест, где проходят боевые действия.

Подоляк рассказал, что единственная цель российских военных – войти в Киев и уничтожить высшее руководство страны.

"Поэтому идет такое сумасшедшее давление на Киев. Президент Владимир Зеленский остается в Киеве. Он должен показать, что такое стойкость украинского народа", – подчеркнул Подоляк.