В Офисе президента Украины рассказали о дефиците топлива

"Наличие топлива – это проблема. И вы понимаете, почему. Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива", – сказал он.
По словам Подоляка, товары народного потребления в магазины на территориях, где не ведутся боевые действия, будут подвозить. Сейчас нет дефицита продуктов.
"Основные дистрибьюторы аптечных сетей не работают, но сами аптеки работают. Энергетика. Все критические инфраструктурные объекты взяты под повышенную охрану и все работают под присмотром государства. Имеем на сегодня абсолютно контролируемую ситуацию в Украине", – подчеркнул советник ОПУ.
Он также проинформировал, что коммерческие банки закрыты, но работают государственные, кроме мест, где проходят боевые действия.
Подоляк рассказал, что единственная цель российских военных – войти в Киев и уничтожить высшее руководство страны.
"Поэтому идет такое сумасшедшее давление на Киев. Президент Владимир Зеленский остается в Киеве. Он должен показать, что такое стойкость украинского народа", – подчеркнул Подоляк.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности США и Великобритания.