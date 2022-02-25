Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Совместно должны посадить Россию за стол переговоров

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. – Обратился к "Бухарестской девятке" по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции".
Дуда также сообщил о разговоре с Зеленским. Он обратил внимание на сложную ситуацию в Киеве.
Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з @AndrzejDuda. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити * за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
"Утром россияне начали бомбить город. Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди умирают. Это очевидный акт террора, направленный на то, чтобы сломить боевой дух, но есть огромная решимость защитить столицу", – написал он в Twitter.
W * a * nie rozmawia * em z @ZelenskyyUa . Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zacz * li bombardowanie miasta. Drony zrzucaj * bomby na budynki mieszkalne. Gin * ludzie. To oczywisty akt terroru, * eby z * ama * morale ale jest ogromna determinacja, * eby obroni * stolic * .— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 25, 2022
В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (вечером 24 февраля Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул президент Украины, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.
Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
Из-за нападения на Украину США, Великобритания, Канада и ЕС заявили о введении санкций против России.