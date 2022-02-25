Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Совместно должны посадить Россию за стол переговоров

Зеленский: Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи Фото: EPA

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. – Обратился к "Бухарестской девятке" по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции".

Дуда также сообщил о разговоре с Зеленским. Он обратил внимание на сложную ситуацию в Киеве.

Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з @AndrzejDuda. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити * за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

"Утром россияне начали бомбить город. Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди умирают. Это очевидный акт террора, направленный на то, чтобы сломить боевой дух, но есть огромная решимость защитить столицу", – написал он в Twitter.

W * a * nie rozmawia * em z @ZelenskyyUa . Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zacz * li bombardowanie miasta. Drony zrzucaj * bomby na budynki mieszkalne. Gin * ludzie. To oczywisty akt terroru, * eby z * ama * morale ale jest ogromna determinacja, * eby obroni * stolic * . — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 25, 2022

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.