"Отсечь часть страны и "обезглавить" все руководство". В Офисе президента назвали две главные цели России

Подоляк сказал, что существует вероятность попытки захвата правительственного квартала российскими войсками Фото: Михаил Подоляк / Facebook

По словам Подоляка, Россия намерена аннексировать еще одну часть территории Украины.

"Тактика россиян полностью понятна – они хотят отсечь часть страны на востоке, немного выше – Сумы, Харьков и немного ниже – это юг", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в крупных городах, в частности в Харькове и Киеве.

Однако, по словам Подоляка, Вооруженные силы Украины "там работают достаточно эффективно и наносят большие потери россиянам".

Еще одна цель РФ – захват власти в Киеве.

"Ключевая задача россиян – убрать руководство Украины, создать максимальную панику, то есть "обезглавить" все руководство, чтобы не было легитимной власти. После этого завести сюда кого-то из своих марионеток и принять какой-то пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией", – сказал он.

Также Подоляк отметил, что есть вероятность попытки захвата правительственного квартала российскими войсками.